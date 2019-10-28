İstanbul'da 24 saat aralıksız koşu (Koşu bandında 191.45 kilometre)

Uludağ Premium sularının desteğiyle İstanbul’da ilginç bir etkinlik düzenlendi.



Zincirlikuyu’daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen koşuya 12 sporcu katıldı.



Sporcular bahçede hazırlanan koşu bantlarında yerlerini aldı.



Koşu bantlarının yanına 24 saatin işlediğini gösteren bir de ekran yerleştirildi.



Bu süre içinde sıvı gıda ile beslenen sporcular koşu bandında kalmaya ve en fazla kilometreyi gitmeye çalıştı.



Koşu ve spora farkındalığı amaçlayan etkinlik pazar günü saat 12.00’de sona erdi.

Profesyonel Koşu Antrenörü ve Ultra Koşucusu Özgür Tetik, 191.45 km koşmayı başardı. Koşu bandında 8 km/s hızla koşan Tetik, bu süre boyunca toplam 13.034 kcal yaktı.