İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 24 saat ulaşımı başlatacağız açıklamasının ardından bu geceden itibaren bazı metro hatları ile 24 otobüs hattı saat 00.30 - 05.30 arasında hizmete başladı.

Bu hatları kullanan vatandaşlar İstanbul kartları ile çift tarife basarak seyahat edecek. 

Saat 00.30 - 05.30 arasında çalışacak ve çift tarife ile kullanılacak hatlar şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı 

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman 

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi ÜniversitesiHisarüstü

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme

11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar

130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy

15F Beykoz-Kadıköy

25G Sarıyer-Taksim

40 RumelifeneriGaripçe-Taksim

E10 Sabiha Gökçen HavalimanıKurtköy-Kadıköy

E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu 