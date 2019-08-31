İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 24 saat ulaşımı başlatacağız açıklamasının ardından bu geceden itibaren bazı metro hatları ile 24 otobüs hattı saat 00.30 - 05.30 arasında hizmete başladı.
Bu hatları kullanan vatandaşlar İstanbul kartları ile çift tarife basarak seyahat edecek.
Saat 00.30 - 05.30 arasında çalışacak ve çift tarife ile kullanılacak hatlar şöyle:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi ÜniversitesiHisarüstü
34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme
11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar
130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy
15F Beykoz-Kadıköy
25G Sarıyer-Taksim
40 RumelifeneriGaripçe-Taksim
E10 Sabiha Gökçen HavalimanıKurtköy-Kadıköy
E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu