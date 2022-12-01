İstanbul'da 24 yıllık binanın kolonları patladı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 1998 yılında faaliyete geçen 6 katlı binanın bodrum katındaki orta kolonu çatladı.

Betonların döküldüğünü gören ve o sırada tekstil atölyesinde çalışan işçiler büyük bir panik yaşadı.

24 yıllık binada incelemeler sürüyor.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Korku yaşayan tekstil çalışanları ise hemen malzemeleri çıkararak iş yerini boşalttı. Vatandaşlar belediyeye haber verdikten sonra binayı tahliye etti.

Ardından gelen Küçükçekmece Zabıta ekipleri yaptıkları kontrolün ardından, binayı mühürledi.

Konu ile ilgili konuşan tekstil atölyesinin sahibi Emrah Akçakaya, “O sırada içerdeydik, bir anda kolon patladı, beton attı, olduğu gibi dışarı çıktık. Korktuk, hemen tahliye ettik, dükkanı boşalttık. İçerde 20 kişi vardı” diye anlattı.