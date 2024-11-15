İstanbul'da 242 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen Kalkan-29 operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.
Yerlikaya, Kalkan-29 operasyonuyla 242 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
"Esenyurt’un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet Mobil Göç Noktası Aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi." ifadelerini kullanan Yerlikaya, göçmenlerin, ülkelerine geri gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını ifade etti.
İstanbul, Esenyurt ilçesinde düzenlenen “KALKAN-29 ”operasyonunda 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 15, 2024
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemiz durmadan, duraksamadan kararlılıkla devam ediyor❗️
Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet ve İl Göç İdaresi… pic.twitter.com/YJxhcxJy1W
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