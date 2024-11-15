İstanbul'da 242 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.



Yerlikaya, Kalkan-29 operasyonuyla 242 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.



"Esenyurt’un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet Mobil Göç Noktası Aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi." ifadelerini kullanan Yerlikaya, göçmenlerin, ülkelerine geri gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını ifade etti.