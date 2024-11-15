İstanbul'da 242 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen Kalkan-29 operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

İstanbul'da 242 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından düzensiz göç ve kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

Yerlikaya, Kalkan-29 operasyonuyla 242 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

"’un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet Mobil Göç Noktası Aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi." ifadelerini kullanan Yerlikaya, göçmenlerin, ülkelerine geri gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

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