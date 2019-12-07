İstanbul'da 26 bin litrelik ''10 numara yağ'' ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir şebekenin kaçak akaryakıt ticareti yaptığı ihbarı üzerine Bağcılar ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Yakası Kimyasal Kontrol noktasında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 26 bin litre "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca kaçak akaryakıt taşımacılığı yaptığı belirlenen bir tankere de el konuldu.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

