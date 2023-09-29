İstanbul'da 26 milyon liralık fidye operasyonu

KAÇIRILAN KİŞİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Ekipler, kaçırılan kişilerin oto alım satım işiyle uğrayan işadamı S.B. ile emekli polis İ.B. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin izini süren ekipler, Pendik'te olduklarını belirledi.



8 SAAT SONRA OPERASYONLA KURTARILDILAR



Özel Harekat polislerinin de katıldığı baskınla Pendik'te tespit edilen gecekonduya yapılan baskında kaçırılan S.B. ile İ.B. kurtarıldı.

Mağdurların kurtarıldıklarında ellerinin bağlı olduğu ve başlarına siyah torba geçirildiği öğrenildi. Darbedildikleri görülen şüphelilerin güçlükle yürüyebildikleri, ambulansla hastaneye kaldırılarak Pendik, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ilk tedavilerinin yapıldığı belirtildi.