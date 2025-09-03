İstanbul'da 28,5 milyon liralık dolandırıcılık

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin kendilerini avukat olarak tanıttığını tespit etti.



Silah taşıma ruhsatı çıkartma, orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin kiralanması ve açık artırma yoluyla satışı gibi işlemleri tanıdıkları aracılığıyla hızlandırabileceklerini vadederek dolandırıcılık yaptığı yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.



Ekipler şüphelilerin, müştekilerden bir şirket hesabı üzerinden toplam 28 milyon 500 bin lira aldıkları, ancak vadedilen işlemleri yerine getirmeyerek dolandırıcılık faaliyetinde bulunduklarını tespit etti.



İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI



Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler R.Ş. (51) ile M.S.S. (41) Çekmeköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

