İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim’de toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.



İBB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet’in 101’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği kutlamaların adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak.



Şarkıcılar Emir Can İğrek ve Hadise’nin de sahne alacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek.



Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 29 Ekim Salı günü İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçlarını 24 saat boyunca ücretsiz kullanabilecek.



Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı’nda M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti başlayacak.