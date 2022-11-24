İstanbul'da 3,5 ton metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı. Düzenlenen operasyon kapsamında 12 kişi tutuklandı.

İstanbul'da 3,5 ton metamfetamin ele geçirildi
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İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 16-23 Kasım tarihleri arasındaki operasyonlarda 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

TEK SEFERDE YAKALANAN EN YÜKSEK MİKTAR

Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması. İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. istanbul emniyetimize tebrikler.''

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