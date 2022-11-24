İstanbul'da 3,5 ton metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 16-23 Kasım tarihleri arasındaki operasyonlarda 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
TEK SEFERDE YAKALANAN EN YÜKSEK MİKTAR
Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması. İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. istanbul emniyetimize tebrikler.''
Türkiye’de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 24, 2022
İstanbul’da 6 aylık takibin ardından
16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda;
3 TON 533 KİLO METAMFETAMİN
ELE GEÇİRİLDİ,
12 KİŞİ TUTUKLANDI,
10 KİŞİ hakkında adli işlemler sürüyor.
İstanbul Emniyetimize Tebrikler👏