İstanbul'da 3 çocuğu depoya kilitleyen çiğ köftecilere istenen ceza belli oldu

İstanbul Şişli'de çiğ köfteciye torpil atan çocukları alıkoyan iş yeri sahiplerine 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Üç çocuk Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki çiğ köfteciye torpil attıktan sonra kaçmaya başladı.

Dükkan sahibi ve iki çalışan kovaladıkları çocukları yakaladı.



Aralarından birine tokat atarak içeri götürdü. Üç kişi çocukları depoya kilitledikten sonra ailelerine ve polise haber verdi.



Olayla ilgili ddianame hazırlandı.



Dükkan sahibi ve çalışanlar hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezas talep edildi.