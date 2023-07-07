İstanbul'da 3 günde 1076 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik başlatılan denetimlerin kapsamı genişletildi, 3 günde 1076 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul'da 3 günde 1076 kaçak göçmen yakalandı

'da geçtiğimiz salı gecesi başlayan denetimlerde 354, dün ve önceki gün ise 722 kaçak yakalandı.

Polis denetimin kapsamını da genişleterek sadece akşamları ve bazı ilçelerde değil tüm İstanbul'a ve tüm güne yaydı.

İstanbul'da 3 günde 1076 kaçak göçmen yakalandı - 1

3 gündür yapılan denetimlerde toplam 1076 kaçak göçmen yakalandı.

Çoğunluğu Pakistan, Afganistan ve Suriyeli olan göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezleri'ne teslim edildi.

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