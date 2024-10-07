İstanbul'da 3 ilçede 11 yeni otobüs hattı hizmete girdi

İBB'den yapılan açıklamaya göre; belediye, İstanbul'un toplu ulaşımında birçok farklı alanda iyileştirmeler gerçekleştirmeye devam ediyor.



Bu kapsamda İBB kuruluşu İETT, yeni otobüs hatları ile ek seferleri İstanbulluların hizmetine sundu.



Yeni otobüs hatları, Sancaktepe, Çekmeköy ve Küçükçekmece'de metro istasyonları, hastane ve üniversite gibi yerlere doğrudan ulaşım imkanı sağlayacak.



Bugün hizmet vermeye başlayan yeni hatlar şu şekilde:



"SM1 Sultanbeyli-Sancaktepe Metro, SM2 Ahmet Yesevi Mahallesi-Sancaktepe Metro, SM3 Mimar Sinan Mahallesi-Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi, SM4 Hilal Konutları-Sancaktepe Metro, SM5 Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro, SM7 Yenidoğan-Sancaktepe Metro, SM13 Yenidoğan/Ufuk Caddesi-Sancaktepe Metro, SM14 Ayazma Yaşam Vadisi-Sancaktepe Metro, 9S Yeşiltepe/Çekmeköy Metro-Atatürk Mahallesi, MR54 Ispartakule Evleri-Halkalı Marmaray, HS3 Sefaköy Metrobüs-Şehir Hastanesi."