İstanbul'da 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi

İstanbul'da yarın 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi olacak.



İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;



BEYOĞLU



Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu



BEŞİKTAŞ



Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız



ŞİŞLİ



Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy