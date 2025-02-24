İstanbul'da 3 katlı binada yangın

İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

İstanbul'da 3 katlı binada yangın

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi Uğur Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında 3 katlı binanın çatısı hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Bir ilki başardılar, insana en yakın robot tanıtıldı!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...