İstanbul'da 3 katlı binada yangın
İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi Büyük Yonca Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin yangını bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yanan dairede ve üst katta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.
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