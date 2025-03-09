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İstanbul'da 3 katlı binada yangın

İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

İstanbul'da 3 katlı binada yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi Büyük Yonca Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Bina sakinlerinin yangını bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yanan dairede ve üst katta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

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