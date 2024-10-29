İstanbul'da 3 katlı binada yangın

İstanbul Küçükçekmece'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.

İstanbul'da 3 katlı binada yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hazar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

Olay yerine, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, hasar oluşan binada soğutma çalışmaları sürüyor.

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