İstanbul'da 3 katlı binada yangın
İstanbul Küçükçekmece'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hazar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
Olay yerine, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, hasar oluşan binada soğutma çalışmaları sürüyor.
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