İstanbul'da 3 katlı binada yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hazar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.



Olay yerine, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, hasar oluşan binada soğutma çalışmaları sürüyor.