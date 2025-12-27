İstanbul'da 3 katlı binada yangın paniği

27.12.2025 16:20

Son Güncelleme: 27.12.2025 17:10

IHA

AA

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, 3 katlı binanın giriş katındaki bir iş yerinin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Merkez Mahallesi Oğuzeli Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında bulunan bir iş yerine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depoda hasar meydana geldi.

