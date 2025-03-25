İstanbul'da 30 katlı otel inşaatında yangın

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti.



ÖLEN YA DA YARALANAN YOK



Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



GEÇTİĞİMİZ YIL KASIM AYINDA DA YANGIN ÇIKMIŞTI



Binada hasar meydana gelirken, uzun süredir boş olduğu öğrenilen inşaatta 16 Kasım 2024'te de yangın çıkmıştı.