İstanbul'da 30 katlı otel inşaatında yangın
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 30 katlı otel inşaatının 10'uncu katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Hacıosman Mahallesi Tarabya Bayırı Caddesi'nde bulunan 30 katlı otel inşaatının 10'uncu katında saat 12.00 sıralarında dış cephe izolasyon malzemelerinin alev alması sonucu yangın çıktı.
Yangını gören işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
GEÇTİĞİMİZ YIL KASIM AYINDA DA YANGIN ÇIKMIŞTI
Binada hasar meydana gelirken, uzun süredir boş olduğu öğrenilen inşaatta 16 Kasım 2024'te de yangın çıkmıştı.
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