imsakiye

İstanbul'da 30 katlı otel inşaatında yangın

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 30 katlı otel inşaatının 10'uncu katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

İstanbul'da 30 katlı otel inşaatında yangın

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Hacıosman Mahallesi Tarabya Bayırı Caddesi'nde bulunan 30 katlı inşaatının 10'uncu katında saat 12.00 sıralarında dış cephe izolasyon malzemelerinin alev alması sonucu yangın çıktı.

Yangını gören işçiler ekiplerine haber verdi.

İstanbul'da 30 katlı otel inşaatında yangın - 1 Bu sırada çalışanlar otelin camından yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

GEÇTİĞİMİZ YIL KASIM AYINDA DA ÇIKMIŞTI

Binada hasar meydana gelirken, uzun süredir boş olduğu öğrenilen inşaatta 16 Kasım 2024'te de yangın çıkmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...