İstanbul'da 300 yıllık tarihi çeşme kaldırım çalışması kurbanı oldu

Fatih Saraçhane'de bulunan Damat İbrahim Paşa Camii'nin bir kısmı kaldırım çalışmaları sonucunda yer altında kaldı.

Saraçhane Fatih Dedeefendi Caddesi'nde kaldırım çalışması yapıldı. Belediye tarafından yüklenici firmaya yaptırılan kaldırım, 300 yıllık Damat İbrahim Paşa Camii'nin bir kısmının yer altında kalmasına neden oldu.

1720 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşmenin yaklaşık olarak 40 santimetre yer altında yer aldı.

Mahalle sakinlerinden Necmettin Yıldı, Yaklaşık 30 yıldır bu semtte oturuyorum. Çocukluğumda bu çeşmede elimi yıkamak için merdiven kullanırdım. Burada asfalt yapıla yapıla, tarihi çeşme gözükmüyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

VİDEO: TARİHİ SURLARDA TEHLİKELİ SELFİE (ARŞİV)