İstanbul'da 318 bina durduğu yerde çökebilecek durumda olduğu açıklandı

Üç buçuk yılda yaklaşık 107 bin binaya gittiklerini ifade eden Gökçe, 2022 sonuna kadar bunların 29 bin 700'üne girebilmiş vaziyetteyiz. Binaların çok büyük bir bölümü yüzde 70'ten fazlası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, binasının depreme mukavemeti yönünde bir hızlı tarama yapmasına müsaade etmemiş vaziyette." dedi.

Gökçe, yüzde 30'a yakın kısmında yapılan analize göre, 318 binanın durduğu yerde çökebilir durumda olduğunu belirtti.

1525 tane binanın da D ve E sınıfı olarak yüksek riskli binalar olarak kodlanmış vaziyette olduğunu ifaden eden Gökçe, bu durum üzerinden bir eylem planı hazırladıklarını dile getirdi. Kira yardımı yapılması yönünde hazırlanan planda 318 yapıda 10 bine yakın nüfusun yaşadığı belirtildi.

Gökçe şöyle devam etti:

"Artık İBB bu 318 binadan başlayarak, ikinci aşamada bu bin 525 binadan başlayarak kira yardımı verecek. Mevcut mevzuatta bu yardımlar yalnızca ev sahibine yapılmakta, kiracıya kira yardımı yapılması konusunda bir düzenleme yok. Kiracıya yalnızca tek seferlik taşınma yardımı veriyor 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği, biz düzenlememizle kiracıya da yardım vereceğiz. Kiracıların da riskli binaları boşaltması kapsamında 4 bin 500 liralık yardımı uygulayacağız. Bunun riskli yapıların boşaltılması kapsamında önemli bir açılım olduğunu düşünüyoruz."

