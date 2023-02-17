İstanbul'da 318 bina durduğu yerde çökebilecek durumda olduğu açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkilerken 10 ilde yıkııc boyutlara ulaştı. Uzmanlar da olası Marmara depremine karşı uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hasarlı binalara karşı harekete geçti.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İstanbul'da olası bir depreme karşı gerçekleştirilen hazırlıklar, risk tespit çalışmaları ve riskli binalardan gerçekleştirilecek tahliyeler kapsamında İstanbullulara sunulacak yardım ve destekler hakkında bilgi verdi.
"318 BİNA DURDUĞU YERDE ÇÖKEBİLİR DURUMDA"
Tarama çalışmalarının 2019 yılından itibaren sürdüğünü belirten Gökçe, "Hızlı bina taraması" adı altında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin destekleriyle birlikte bilimsel bir analiz çalışması yaptıklarını vurguladı.
"Bu çalışma ülkemizdeki 6306 sayılı riskli yapıların belirlenmesine ilişkin mevzuattan, bir önceki adım. Mevzuattaki riskli yapı analizimiz, eski yapının belirlenmesinden sonra altmış 60+30 günlük bir süre tanımlayarak 90 gün içerisinde yapının tahliyesine ve yıkımına ilişkin bir süreci tarif ediyor." ifadelerini kullanan Gökçe şöyle devam etti:
"Dolayısıyla 6306 sayılı yasa kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlar risk durumunda evlerini boşaltmak durumunda kalacakları için çoğunlukla bu başvuruda bulunmaktan imtina ediyorlar. Bizim hızlı tarama olarak adlandırdığımız ve yaklaşık üç buçuk yıldır uyguladığımız bu yöntem bundan bir önceki adım olduğu için binayı direkt riskli yapı olarak kodlamadığından vatandaşlarımız açısından bir fikir veren, öğüt veren ve bundan sonraki aşamayı hem belediyelere hem vatandaşa yol gösteren bir haritayı önüne koyan bir içerik taşıyor."
Üç buçuk yılda yaklaşık 107 bin binaya gittiklerini ifade eden Gökçe, 2022 sonuna kadar bunların 29 bin 700'üne girebilmiş vaziyetteyiz. Binaların çok büyük bir bölümü yüzde 70'ten fazlası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, binasının depreme mukavemeti yönünde bir hızlı tarama yapmasına müsaade etmemiş vaziyette." dedi.
Gökçe, yüzde 30'a yakın kısmında yapılan analize göre, 318 binanın durduğu yerde çökebilir durumda olduğunu belirtti.
1525 tane binanın da D ve E sınıfı olarak yüksek riskli binalar olarak kodlanmış vaziyette olduğunu ifaden eden Gökçe, bu durum üzerinden bir eylem planı hazırladıklarını dile getirdi. Kira yardımı yapılması yönünde hazırlanan planda 318 yapıda 10 bine yakın nüfusun yaşadığı belirtildi.
Gökçe şöyle devam etti:
"Artık İBB bu 318 binadan başlayarak, ikinci aşamada bu bin 525 binadan başlayarak kira yardımı verecek. Mevcut mevzuatta bu yardımlar yalnızca ev sahibine yapılmakta, kiracıya kira yardımı yapılması konusunda bir düzenleme yok. Kiracıya yalnızca tek seferlik taşınma yardımı veriyor 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği, biz düzenlememizle kiracıya da yardım vereceğiz. Kiracıların da riskli binaları boşaltması kapsamında 4 bin 500 liralık yardımı uygulayacağız. Bunun riskli yapıların boşaltılması kapsamında önemli bir açılım olduğunu düşünüyoruz."
BAŞVURU SAYISI BU SABAH İTİBARIYLA 40 BİN 379
Başvurulara dair web sitesinin deprem sonrası yaşanan yoğunlukla bir süre çöktüğünü belirten Gökçe, "Üç buçuk yılda 29 bin 700 civarında başvuruya binalarda yaşayanların kapısına gidip birebir talep edip biz ulaşabilmişken, başvuru sayısı bu sabah itibari ile 40 bin 379. Bu binalardan, binamızı hızlıca inceleyin talebini almış vaziyetteyiz ve bu sayı her dakika da artıyor." dedi.
MEVZUATIMIZ BU GÜÇLENDİRMELERE İZİN VERİR DURUMDA DEĞİL
Gökçe, "Güçlendirmeler bizim ülkemizde binanın yıkılmayacağı şekilde güçlenmesi şeklinde okunuyor. Böyle olunca; çok sayıda kolon genişlikleri; 70 cm'den, 1 metreden 2 metre'ye çıkmış durumda oluyor ve güçlendirme maliyetleri de binanın yeniden yapım maliyetlerinin yüzde 70'ine, 80'ine geleceği durumlar oluşuyor." diye konuştu.
Mevzuatların bu güçlendirmelere izin verir durumda olmadığını dile getiren Gökçe, bilim kurulunda bu konunun tartışıldığını duyurdu.
İBB yetkilileri tarafından 'Hızlı Tarama Yöntemi' çalışmalarının devam ettiği, İstanbulluların internet üzerinden ücretsiz bir şekilde başvuru yapabileceği bilgisi de verildi.