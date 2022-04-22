İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

İstanbul'da emniyet güçleri, Başakşehir'de TIR parkında ve OSB Mahallesi'ndeki iş yeri önündeki araçlarda kaçak içki bulundurulduğu, depolandığı ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi aldı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRA

Harekete geçen ekipler, 14 Nisan'da baskın düzenledi. Adres ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu değerlendirilen; 34 ton 33 litre kaçak içki, 43 plastik bidon, 26 plastik tank, 2 dalgıç pompası ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ SERBEST



Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



KİRADA ARA ZAM TARTIŞMASI