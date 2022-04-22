İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

Haberler - DHA 22.04.2022 - 10:11
İstanbul'da emniyet güçleri, Başakşehir'de TIR parkında ve OSB Mahallesi'ndeki iş yeri önündeki araçlarda kaçak içki bulundurulduğu, depolandığı ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi aldı.
PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRA
Harekete geçen ekipler, 14 Nisan'da baskın düzenledi. Adres ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu değerlendirilen; 34 ton 33 litre kaçak içki, 43 plastik bidon, 26 plastik tank, 2 dalgıç pompası ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ SERBEST
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
KİRADA ARA ZAM TARTIŞMASI