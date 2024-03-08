İstanbul'da 35 milyon liralık kaçak ilaç operasyonu

İstanbul'da polis ekipleri, Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir iş yerinde yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ilaçlar olduğunu belirledi.

Bir süre iş yerini takibe alan ekipler, dün söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda koliler içerisinde sağlık koşullarına uymayacak şekilde gizlenmiş piyasa değeri 35 milyon lira olan 328 bin 632 ilaç ele geçirildi.