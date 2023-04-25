İstanbul'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evleri" olarak nitelendirilen ikametlere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Arnavutköy'de belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 38 düzensiz göçmen ile 2 ev sahibi yakalandı.

Söz konusu evlerin sahiplerine toplam 218 bin 120 lira da idari para cezası uygulanıp haklarında adli işlem başlatıldı.

Bu evlerdeki incelemelerde, koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayıp haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenlerin de sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.