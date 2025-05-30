İstanbul'da 4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen ve 4,5 milyar lira değerinde sahte dövizin ele geçirildiği operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’da 'Parada Sahtecilik' suçuna yönelik jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik.
İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 30, 2025
⛔ Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile… pic.twitter.com/7fMR2M4790
Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi."
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