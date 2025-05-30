İstanbul'da 4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen ve 4,5 milyar lira değerinde sahte dövizin ele geçirildiği operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da 'Parada Sahtecilik' suçuna yönelik jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik.

