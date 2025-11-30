İstanbul'da 4 araç birbirine girdi, 3 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yan yol Mevkii'nde meydana geldi.

İddiaya göre 34 DBD 308 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere, ardından aynı yönde ilerleyen 34 VHE 67 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 VHE 67 plakalı otomobil de önündeki 34 BOH 330 plakalı araca vurdu. Öte yandan park halinde bulunan başka bir otomobil de kaza nedeniyle hasar aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Yan yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.