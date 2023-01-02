İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacak: Sular ne zaman gelecek?

İSKİ, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebıyle şebeke hattı vana montajı/değişimi, bakım-onarım çalışmaları gibi nedenlerle meydana gelecek su kesintilerinin listesini paylaştı. 2 Ocak 2023 tarihinde Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Beyoğlu'nun bazı ilçelerine su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamada;



"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.



