İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacak: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Su kesintisinden etkilenen vatandaşalr, İSKİ planlı su kesintisi programını inceliyor.

İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacak: Sular ne zaman gelecek?

, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebıyle şebeke hattı vana montajı/değişimi, bakım-onarım çalışmaları gibi nedenlerle meydana gelecek su kesintilerinin listesini paylaştı. 2 Ocak 2023 tarihinde  Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Beyoğlu'nun bazı ilçelerine su verilemeyecek. 

İSKİ'den yapılan açıklamada;

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.


İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacak: Sular ne zaman gelecek? - 1
İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacak: Sular ne zaman gelecek? - 2
İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacak: Sular ne zaman gelecek? - 3
İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacak: Sular ne zaman gelecek? - 4

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