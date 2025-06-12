İstanbul'da 4 katlı iş merkezinde korkutan yangın
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 4 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Çobançeşme Mahallesi Kalender Sokak'taki 4 katlı iş merkezinin çatısında saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş merkezinin çatısında hasar oluştu.
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