İstanbul'da 4 katlı iş merkezinde yangın: Müdahale sürüyor

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 4 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere müdahale ediliyor.

İstanbul'da 4 katlı iş merkezinde yangın: Müdahale sürüyor

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna'da bulunan 4 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...