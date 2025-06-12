İstanbul'da 4 katlı iş merkezinde yangın: Müdahale sürüyor
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 4 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere müdahale ediliyor.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna'da bulunan 4 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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