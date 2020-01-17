İstanbul'da 4 kişinin öldüğü makas kazası için 22,5 yıl hapis istemi

İstanbul Beşiktaş'ta makas atarak ilerlediği sırada 4 kişinin ölümüne 10 kişinin yaralanmasına neden olan firari sürücü Yusuf Arıkboğa hakkında iddianame hazırlandı.



8 Haziran 2019'da gece yarısı TEM Harp Akademileri Tüneli'nden Edirne istikameti yönünde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa, içinde 14 kişinin bulunduğu bir araca çarpmıştı.

Kazada, 4 kişi hayatını kaybetmiş 10 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından sürücü Arıkboğa'nın yanında olan Abdulsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi sürücüyü ve oğlunu kaçırmıştı.

Kazadan 7 ay sonra hazırlanan iddianamede, alkollü araç kullandığı öne sürülen firari sanık Yusuf Arıkboğa'nın, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Arıkboğa'nın kaçmasına yardım ettiği için tutuklanan Abdulsamet Topçi ve Mehmet Topçi dahil 4 sanığın ise 5'er yıla kadar hapsi istendi.