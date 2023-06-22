İstanbul'da 4 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlarına bir yenisini ekledi.



Yapılan operasyona ilişkin Erenköy Gümrük Sahası'nda basın toplantısı düzenlendi.



Verilen bilgiye göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Hollanda çıkışlı Türkiye'ye gelen bir TIR'ın getirmiş olduğu tonlarca ağırlıktaki eşya incelemeye alındı.

İstanbul'da Erenköy Gümrük Sahası'na gelen araçtaki eşya, Ticaret Bakanlığının gelişmiş teknoloji ve sistemlerinde yapılan sorgulamalarda riskli olarak değerlendirildi.

