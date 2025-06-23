İstanbul'da 4 milyonluk soygun: Önce takip ettiler sonra çaldılar

İstanbul Başakşehir'de şüpheliler, mağdur E.B.’nin yol kenarına park ettiği otomobilin camını kırarak 3 milyon 935 bin lira nakit parayı çalarak kaçtı.

Mağdur E.B. poliste verdiği ifadede yanındaki arkadaşı B.A. ile birlikte bankaya gidip para çektiklerini, daha sonra arkadaşını bırakarak başka bir bankaya gittiğini söyledi.

Bankadan çektikleri paranın içinden 1 milyon 700 bin lirayı yanını alıp, başka bir bankaya girdiğini ifade eden E.B., araçta bıraktığı paranın çalındığını gördüğünü de belirtti.

ÖNCE TAKİP ETTİLER SONRA ÇALDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olay anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde mağdurun otomobilini park ettiği sırada beyaz renkte bir aracın içinde bulunan şüpheliler tarafından takip edildiği yer alıyor.

Güvenlik kamera görüntülerinde ayrıca, mağdurun bankaya girmesini fırsat bilen şüphelilerin araçlarıyla, mağdur E.B.'nin otomobiline yaklaşarak saniyeler içinde hırsızlığı gerçekleştirdikleri ardından da olay yerinden kaçtıkları anlar görülüyor.

TUTUKLANDI

Polis tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Olaya karışan şüphelilerden A.K.(22) polis tarafından yakalandı.

Şüphelinin poliste daha önceden 12 suç kaydı bulunduğu ayrıca 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli A.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

