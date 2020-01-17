İstanbul'da 4 yaş ve altındaki çocuk annelerine ücretsiz ulaşım kartı

İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuk annesinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi mecliste oybirliği ile kabul edildi.

metro istanbul.jpg

İstanbul'da ücretsiz ulaşımın kapması genişletildi.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden konu ile ilgili, ''İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay’ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oybirliği ile kabul edilmiştir'' açıklamasında bulundu.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...