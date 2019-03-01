İstanbul'da polis ekipleri, Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar takip ettikleri hırsızlık zanlılarını lastiklerine ateş açarak durdurdu.
Polis ekipleri bir hafta boyunca iddiaya göre hırsızlık çetesini takibe aldı. Şüphelilerin Tuzla'da olduğunun belirlenmesi üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
Polisi fark ederek minibüsle kaçmaya başlayan zanlılar, havaya ateş de açtı.
Bunun üzerine polis de minibüsün lastiklerine ateş açtı. Çete üyelerinin içerisinde olduğu minibüs, Ümraniye'de durdurulurken, sekiz kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Polisin çalışması devam ediyor.