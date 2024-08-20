İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbi cihaz operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan toplam 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbi cihaz operasyonu: 3 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç kaçakçılarının faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, Kadıköy'de kaçak ve yasadışı ilaçların, tıbbi cihaz ve materyallerin bulunduğu tespit edilen 4 adrese operasyon için düğmeye basıldı.

3 işyeri ve 1 ikamet adresine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ile 2 adet tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 2'si emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon gerçekleştirilen işyerlerinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ile 2 adet tabanca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı

Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı

Adana'da bir evde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da bir evde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

TBMM'de yapay zeka komisyonu kurulacak

TBMM'de yapay zeka komisyonu kurulacak

Tekirdağ Süleymanpaşa ve Malkara'da sular ne zaman gelecek? (TESKİ su kesintisi programı)

Tekirdağ Süleymanpaşa ve Malkara'da sular ne zaman gelecek? (TESKİ su kesintisi programı)

Fabrikada feci ölüm: Baskı makinesine sıkışan işçi can verdi

Fabrikada feci ölüm: Baskı makinesine sıkışan işçi can verdi

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...