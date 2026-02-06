İstanbul'da 400 bin dolarlık haraç kurşunu

İstanbul'da bir kişi 400 bin dolar istediği kişinin iş yeri ile evini kurşunladı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Ocak'ta Yahya Kahya Mahallesi'ndeki inşaat firmasına ait bir iş yerinin ve Kadı Mehmet Mahallesi'ndeki evin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekiplerin bilgisine başvurduğu mağdur iş yeri sahibi, şüphelinin mesaj yoluyla 400 bin dolar haraç isteyip, kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

400 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın öncesi ve sonrasına ait yaklaşık 400 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının Gaziosmanpaşa'ya kaçtığını belirledi.

İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle düzenlenen operasyonda E.S. (18) gözaltına alındı.

BEŞ SUÇ KAYDI VAR

Çeşitli suçlardan daha önce 5 kaydı olduğu anlaşılen şüpheli ilk ifadesinde, kurşunladığı ikametin iş yeri sahibine ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.