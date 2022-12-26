İstanbul'da 47 bin kaçak sınırdışı edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaçak göçle mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı" dedi.
Bu kişilerden 47 bin 164'ünün ülkelerine geri gönderildiğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"110 bin 91'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi."
1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihleri arasında #İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2022
✅166.652 yabancıya işlem yapıldı
✅47.164'ü ülkelerine geri gönderildi
✅110.091'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi.#İstanbul2022 pic.twitter.com/T82cagbA6U