İstanbul'da 47 bin kaçak sınırdışı edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaçak göçle mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı.



Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı" dedi.



Bu kişilerden 47 bin 164'ünün ülkelerine geri gönderildiğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"110 bin 91'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi."