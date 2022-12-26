İstanbul'da 47 bin kaçak sınırdışı edildi

İstanbul'da 2022'nin başından bu yana 47 bin 164 kaçak göçmenin sınırdışı edildiği bildirildi.

İstanbul'da 47 bin kaçak sınırdışı edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaçak göçle mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı. 

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı" dedi.

Bu kişilerden 47 bin 164'ünün ülkelerine geri gönderildiğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"110 bin 91'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi." 

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