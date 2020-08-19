İstanbul'da 48 koli sahte parfüm ele geçirildi

Esenyurt'ta sahte parfüm üretilen işyerine düzenlenen operasyonda 48 koli parfüm, çok miktarda parfüm kapağı ve boş şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

DHA 19.08.2020 - 09:55 | Son Güncelleme : 19.08.2020 - 09:57

İstanbul'da 48 koli sahte parfüm ele geçirildi

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İstanbul'da Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selahattin Eyubi Mahallesi'ndeki bir işyerinde tanınmış markaların taklit edildiği sahte parfüm imal edildiğini belirledi.

48 KOLİ SAHTE PARFÜME EL KONULDU

Harekete geçen ekipler, işyerine baskın düzenledi. Baskında, çeşitli ünlü markaların etiketleri yapıştırılmış 48 koli sahte parfüme el konuldu. Ayrıca sahte parfüm ambalajında kullanılmak üzere getirilen 13 koli kapak, 215 koli şişe, 11 koli şişe kabı da ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Sahte parfüm imalatı ile ilgili işyerinde bulunan bir kişi gözaltına alınırken bidonlar içerisinde farklı renk ve ağırlıkta sıvılara ve parfüm şişe kapaklarına yapıştırılan ambalaj malzemeleri de bulundu. Kaçak imal edilen parfümler kamyonlara yüklendi.

VİDEO: SAHTE PARFÜM NASIL ANLAŞILIR?

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