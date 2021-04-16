İstanbul'da 5 günlük hava durumu: Sıcak ve yağmurlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), beş günlük hava tahminine göre, önümüzdeki beş gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olsa da İstanbul'da sağanak yağışlar görülecek.

MGM'nin tahminlerine göre İstanbul'da gün gün sıcaklıklar ise şöyle:

17 Nisan Cumartesi: 13 derece

18 Nisan Pazar: 18 derece

19 Nisan Pazartesi: 17 derece

20 Nisan Salı: 17 derece

21 Nisan Çarşamba: 18 derece

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Haftasonu ise üç gün boyunca yurt genelinde sıcaklıklar artacak. Sıcak havayla birlikte İstanbul'da yağmur etkili olacak.