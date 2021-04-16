İstanbul'da 5 günlük hava durumu: Sıcak ve yağmurlu

ntv.com.tr 16.04.2021 - 16:33 | Son Güncelleme : 16.04.2021 - 16:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), beş günlük hava tahminine göre, önümüzdeki beş gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olsa da İstanbul'da sağanak yağışlar görülecek.
MGM'nin tahminlerine göre İstanbul'da gün gün sıcaklıklar ise şöyle:
17 Nisan Cumartesi: 13 derece
18 Nisan Pazar: 18 derece
19 Nisan Pazartesi: 17 derece
20 Nisan Salı: 17 derece
21 Nisan Çarşamba: 18 derece
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Haftasonu ise üç gün boyunca yurt genelinde sıcaklıklar artacak. Sıcak havayla birlikte İstanbul'da yağmur etkili olacak.
Haftalık Hava Durumu— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 16, 2021
(17 - 23 Nisan 2021)
Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde hissedilir derecede artarak mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/GlKPFgE61f