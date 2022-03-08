İstanbul'da 5 ilçede 5 saatlik su kesintisi (İSKİ 8 Mart su kesintisi listesi)

Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 5 ilçede 5 saatlik su kesintisi yaşanacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.03.2022 - 12:27

İstanbul'da 5 ilçede 5 saatlik su kesintisi (İSKİ 8 Mart su kesintisi listesi)

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İstanbul'da bugün 5 saat süreyle 5 ilçede su kesintisi olacak.

'den yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00 ile 15.00 arasında su verilmeyecek yerler şöyle:

KAĞITHANE

Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.

EYÜPSULTAN

Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.

BEYOĞLU

Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.

BEŞİKTAŞ

Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

ŞİŞLİ

19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri."

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