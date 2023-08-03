İstanbul'da 5 katlı binada yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4. katında, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



4. katta başlayan yangın pencerelerin alev alması nedeniyle 5. kata sıçradı.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. NTV’yi sosyal medyadan takip edin