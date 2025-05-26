İstanbul'da 5 katlı binada yangın

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul'da 5 katlı binada yangın

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi Araç Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

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