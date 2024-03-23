İstanbul'da 5 katlı binada yangın: 1 kişi ağır yaralı

Çevredekiler, itfaiye gelene kadar bodrum kattaki dairenin camlarını kırarak içerideki kişiyi kurtarmaya çalıştı. Uzun süre uğraşan mahalle sakinleri pencere korkulukları nedeniyle Cemal A.'yı dışarıya çıkaramadı.



Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları tahliye etti. Ancak ekipler, bodrum katta mahsur kalan adamı çıkarmak için uzun süre uğraştı.



Güçlükle itfaiye tarafından dışarı çıkarılan Cemal A.'ya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Cemal A. daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakini Aydın Uzun, "Binanın alt katında dumanların olduğunu üst kat komşusu bize haber verdi. Müdahale etmeye çalıştık, camları kırmaya çalıştık ama hiçbir şey yapamadık. Üst kattaki komşuları itfaiye vinçle kurtardı." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin