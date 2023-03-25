imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

İstanbul'da 5 katlı binada yangın: 1 ölü

İstanbul Güngören'de, 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da 5 katlı binada yangın: 1 ölü

'un Güngören ilçesi Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Turunçlu Sokak'taki 5 katlı binanın 4. katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, ekipler yangın sırasında evde yalnız bulunan Onur Yenitur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, Yenitur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...