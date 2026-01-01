İstanbul'da 5 katlı binada yangın. 6 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Fatih’te 5 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinlerinden bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangında, bina sakinlerinden 6 kişi dumandan etkilendi. Etkilenen 6 kişiden 5’ine sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi uygulanırken bir kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.