İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Pencerede kurtarılmayı beklediler

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da daire de mahsur kalan aileyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.