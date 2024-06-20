İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Pencerede kurtarılmayı beklediler

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi 163. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
PENCEREDE YARDIM BEKLEDİLER
Dairede yaşayan anne, baba ve birisi engelli 2 çocuk evin penceresinde kurtarılmayı bekledi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da daire de mahsur kalan aileyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.
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