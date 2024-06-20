İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Pencerede kurtarılmayı beklediler

İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. 4 kişilik aile, evin penceresinde bir süre kurtarılmayı bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Pencerede kurtarılmayı beklediler

'un Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi 163. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

PENCEREDE YARDIM BEKLEDİLER

Dairede yaşayan anne, baba ve birisi engelli 2 çocuk evin penceresinde kurtarılmayı bekledi.

İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Pencerede kurtarılmayı beklediler - 1

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da daire de mahsur kalan aileyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

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