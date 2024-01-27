İstanbul'da 5 milyon liralık gasp

İstanbul Zeytinburnu'nda silahlı iki kişi, bankadan çıkan vatandaşı gasp etti. İçerisinde 5 milyon lira olan iki poşeti alıp kaçan zanlılar, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da 5 milyon liralık gasp

Zeytinburnu'nda banka çıkışı aracına binerken gasp edildi.

Olay, 24 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, içerisinde 5 milyon lira olan iki poşetle bankadan çıkan bir kişi kendisini bekleyen otomobile bindi.

Tam bu sırada kendisini takip eden silahlı 2 kişi otomobil içerisinde bulunan para dolu poşetleri alıp kaçtı.

Sokakta bulunan bir kişi durumu farkedip kaçan gaspçılara çelme takmaya çalıştı ancak başaralı olamadı.

Gaspçılar kaçarken, çevredekiler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler güvenlik kameralarını inceleyip şüphelileri tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 2 gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

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