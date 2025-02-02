İstanbul’da 50 yıldır kurulan pazar bugün kurulmadı: Pazarcılar belediye ile görüşüyor
İstanbul’un Avcılar ilçesinde 50 yıldan bu yana kurulan Denizköşkler Semt Pazarı, bölge sakinlerinin şikayetiyle başlayan yargı sürecinin ardından iptal kapatıldı. Pazar bugün ilk kez kurulmadı. Pazarcı esnafı duruma tepki gösterdi, belediye yetkilileriyle görüştü. Görüşmeden henüz bir karar çıkmış değil.
Avcılar’da 50 yıldır kurulan Denizköşkler Semt Pazarı’nın mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından kendilerine yeni bir yer gösterilmediğini iddia eden pazarcılar, belediyeden çözüm bekliyor.
Sabah saatlerinde, Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’ndeki pazara tezgah kurmaya gelen esnaf, caddenin Avcılar Belediyesi’nin zabıta ekiplerince bariyerlerle kapatıldığını gördü.
Pazarcılar, mahkeme kararıyla kapatılan pazarın yerine yeni yer tahsisi yapılmadığı gerekçesiyle Avcılar Belediyesi’ne tepki gösterdi.
Belediye ekipleri ile pazarcılar arasında konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
BELEDİYE DUYURU PANKARTI ASTI
Avcılar Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün çevreye astığı duyuruda, “Danıştay 4. Dairesinin '2024/6059' kararı gereği Denizköşkler Semt Pazarı 2 Şubat 2025 Pazar gününden itibaren kurulmayacaktır.” ifadeleri yer aldı.
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