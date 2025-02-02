İstanbul’da 50 yıldır kurulan pazar bugün kurulmadı: Pazarcılar belediye ile görüşüyor

Avcılar’da 50 yıldır kurulan Denizköşkler Semt Pazarı’nın mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından kendilerine yeni bir yer gösterilmediğini iddia eden pazarcılar, belediyeden çözüm bekliyor.



Sabah saatlerinde, Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’ndeki pazara tezgah kurmaya gelen esnaf, caddenin Avcılar Belediyesi’nin zabıta ekiplerince bariyerlerle kapatıldığını gördü.