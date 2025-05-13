İstanbul'da 500 bin liralık soygun

İstanbul'da bir evden yarım milyon liralık altınlar çalındı.

Olay, Arnavutköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bir binayı gözüne kestiren iki kadın, sokakta bir süre turladıktan sonra binaya girerek kapısını açtıkları daire içerisinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızların sokakta dolaştıktan sonra önce binaya daha sonra da daireye girdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, mağdur vatandaş yetkililerden yardım istedi.

HIRSIZLARLA KARŞILAŞMIŞ

Olayın yaşandığı gün sokakta keşif yapan hırsızlarla karşılaşan mağdur Sezen Gürsel, evinde yapılan hırsızlığı bir gün sonra fark etti.

İKİ KADIN HIRSIZ ARANIYOR

Güvenlik kameralarını incelediğinde karşılaştığı o kadınların evinden hırsızlık yaptığını fark eden Gürsel, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri her yerde iki kadın hırsızı arıyor.