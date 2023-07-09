İstanbul'da 511 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul'da 511 kaçak göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla İstanbul genelinde, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.

İstanbul'da 511 kaçak göçmen yakalandı - 1

8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler adli işlemlerin ardından, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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