İstanbul'da 547 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün 18 ilçede yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 kaçak göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı 18.08.2021 - 16:22

İstanbul'da 547 kaçak göçmen yakalandı
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İstanbul'da 547 kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Vali Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek."

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